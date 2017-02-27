Кудрин допустил повышение подоходного налога

Для роста доходов госбюджета не исключается повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), так как правительство отказалось увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. Об этом в понедельник, 27 февраля, в ходе Сочинского форума заявил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У каждого из этих налогов есть свои преимущества, но правительство объявило, что не будет повышать на бизнес налоги, тем самым остается какой-то зазор для, видимо, повышения НДФЛ», — сказал он.

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22 февраля «Ведомости» сообщили, что Минфин, Минэкономразвития и ЦСР обсудили варианты налогового маневра. По данным издания, экономисты сошлись во мнении, что налоговую нагрузку необходимо повышать. В частности, ставка НДФЛ может вырасти, но остаться единой.

23 декабря 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ нецелесообразно, социальной справедливости можно достичь другими средствами.

По мнению главы Минфина России Антона Силуанова, налоговая система России после 2018 года должна быть стабильна в течение шести лет, чтобы инвесторы могли понимать условия работы в стране.

НДФЛ — ключевой налог для региональных бюджетов, за 11 лет его доля в их собственных доходах выросла с 29 до почти 38 процентов. Поступления от НДФЛ за прошлый год выросли на 7,5 процента.

