Топилин рассказал о триллионных потерях от налогового маневра

Ежегодные потери внебюджетных фондов от реализации налогового маневра, предложенного Минфином, могут составить до 2 триллионов рублей. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передает Rambler News Service. Речь идет о так называемом маневре «21/21», при котором НДС будет повышен с 18 до 21 процентов, а совокупная ставка страховых взносов будет снижена до того же 21 процента.

«Я ничего не могу сказать по поводу налогов, но, мне кажется, неверно идти по пути отхода от страховых принципов. Если у вас сейчас совокупная ставка 30 процентов, а по закону 34 процента и трансферты есть, если 21 процент, что будет с правами?» — сказал Топилин.

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На этой неделе Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина обсудили варианты налогового маневра. Экономисты сошлись во мнении, что налоговую нагрузку необходимо повышать.

По одному из вариантов предлагалось повысить НДФЛ до тех же 15 процентов, а также сделать НДС равным 21 проценту вместо нынешних 18 процентов и страховые взносы — тоже довести до 21 процента.

По мнению министра финансов страны Антона Силуанова, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) хотя бы на один процент приведет к росту инфляции на 0,5-0,7 процентного пункта.