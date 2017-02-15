Силуанов предупредил о последствиях повышения НДС

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) хотя бы на один процент приведет к росту инфляции на 0,5-0,7 процентного пункта. Об этом в среду, 15 февраля, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает Rambler News Service.

По его словам, сейчас в правительстве идет обсуждение налоговой реформы, которая состоится после 2018 года и будет закреплена на шесть лет. Основная проблема существующей системы — это большая нагрузка в виде страховых взносов, подчеркнул глава Минфина.

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Значительная часть зарплат выплачивается не по ведомости с учетом уплаты налогов, а в конверте, отметил Силуанов. «Хорошо бы нам здесь снизить [налоговую нагрузку], с тем, чтобы предприятия могли меньше налогов платить, меньше взносов платить на ту часть средств, которая идет на заработную плату. Увеличить косвенное налогообложение», — сказал министр.

Ранее в тот же день газета «Ведомости» сообщила, что Минэкономразвития и Минфин пришли к соглашению, что для перезапуска экономического роста необходимо снизить налоги на труд, а выпадающие доходы бюджета компенсировать косвенными налогами.

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова (ответственен за реализацию поручений президента в части делового климата) налоги на производство, в том числе и НДС необходимо снижать.

С середины прошлого года Минфин выступил с рядом инициатив по сокращению расходной и увеличению доходной части бюджета. Среди них повышение на один процентный пункт каждого из ключевых налогов — на прибыль, НДС, НДФЛ, имущество организаций, страховых взносов.

В 2017 году ЦБ планирует снизить инфляцию до четырех процентов.