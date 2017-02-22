В Минфине задумались о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов

Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина обсудили варианты налогового маневра, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвовавших в обсуждении. Экономисты сошлись во мнении, что налоговую нагрузку необходимо повышать. Ставка НДФЛ может вырасти, но остаться единой.

В частности, согласно варианту, предложенному Минфином, НДФЛ следует повысить до 15 процентов. Из них 6-8 процентов требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение подоходного налога компенсируется снижением нагрузки на работодателей — с 30 до 21 процента ставки страховых взносов.

Финансовое ведомство, по словам одного из участников дискуссии, будет смотреть, насколько политически реализуемы различные варианты. Для этого могут быть различные опросы. В целом Минфин против увеличения общей нагрузки, окончательные предложения пока не сформированы, отметил представитель министерства.

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Согласно другому варианту, предлагается повысить НДФЛ до тех же 15 процентов и ввести вычет, а также сделать НДС равным 21 проценту вместо нынешних 18 процентов и страховые взносы — тоже 21 процент.

Также обсуждались другие идеи: ввести плавающую ставку НДФЛ, предоставить регионам право утверждать собственные ставки, повысить НДФЛ до 17 процентов с предоставлением вычета (или всем, или беднейшим гражданам) на уровень прожиточного минимума.

Как отмечает издание, фактически предлагаемые варианты сделают ставку НДФЛ прогрессивной, так как может быть введен не облагаемый налогом минимальный доход. Обсуждаемые маневры в разных конструкциях могут также привести к снижению страховых взносов и росту НДС.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил к декабрю 2017 года подготовить предложения по налоговой реформе — как части плана реформ для ускорения экономического роста в 2018-2024 годах.

НДФЛ — ключевой налог для региональных бюджетов, за 11 лет его доля в их собственных доходах выросла с 29 до почти 38 процентов в 2016-м. Поступления от НДФЛ за прошлый год выросли на 7,5 процента.