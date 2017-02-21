Песков подтвердил планы об ограничении оплаты наличными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «заслуживающим внимания» предложение Минэкономразвития об ограничении в стране наличного расчета, передает корреспондент «Ленты.ру». По словам Пескова, отказ от оплаты наличными в пользу карт планируется, однако темп реализации этого зависит от российских реалий.

Он отметил, что ограничение хождения наличности поможет минимизировать теневой сектор экономики, с которым сталкиваются все страны мира. Песков также сказал, что Россия участвует в международных соглашениях по борьбе с легализацией и отмыванием преступных доходов.

«Здесь существуют разные точки зрения, но это мировая практика, она себя зарекомендовала позитивно и какое-то движение в ту сторону так или иначе будет», — сказал пресс-секретарь.

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Ранее 21 февраля газета «Ведомости» сообщила, что Минфин и Минэкономразвития России предварительно обсуждают разные варианты ограничения наличных расчетов. Среди них запрет на выдачу зарплаты наличными, ограничения оплаты наличными крупных покупок, а также муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа.

Министр финансов России Антон Силуанов в январе предлагал ограничить наличные расчеты, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной. По его замыслу, это позволило бы собрать больше налогов. Идею главы финансового ведомства ограничить дорогие покупки за наличные также поддержал глава Минтруда Максим Топилин, а также компания Visa.

Однако затем первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал, что в правительстве не обсуждаются подобные инициативы, а административно ограничивать платежи, по мнению кабмина, «бессмысленно». Он также отметил, что сейчас банки инвестируют в современные технологии огромные средства.