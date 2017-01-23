Минфин призвал к обсуждению идеи ограничения расчетов наличными

Для введения ограничений расчетов наличными деньгами в России необходима более широкая дискуссия в правительстве. Об этом в понедельник, 23 января, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, сообщает ТАСС.

«В целом эту идею еще надо обсуждать, внутри правительства в том числе. Обсуждать законопроект (по ограничению — прим. «Ленты.ру») преждевременно», — сказал Сазанов.

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21 января министр финансов России Антон Силуанов предложил ограничить расчеты наличными деньгами, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», — объяснил глава Минфина свою позицию. Глава Минтруда Максим Топилин поддержал идею ограничения дорогих покупок за наличные средства.

В начале года наличные расчеты на суммы более 1,8 тысячи долларов были запрещены на Украине. Нацбанк объяснил решение необходимостью развития безналичных расчетов.

В России идея ограничения дорогих покупок за наличные средства обсуждалась в 2012 году с участием Центробанка и Минфина. В Госдуму внесли соответствующий законопроект, но документ не был принят.