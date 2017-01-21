Власти вновь задумались об ограничении расчетов наличными

Министр финансов России Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами. Об этом в субботу, 21 января, передает РИА Новости.

По его мнению, это обелит российскую экономику и сделает ее более прозрачной. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», — отметил он, выступая на съезде партии «Единая Россия».

Возможность ограничить сумму наличного расчета обсуждалась Центробанком и Минфином в 2012 году. В Госдуму был внесен соответствующий законопроект, однако он не был принят из-за начавшегося спада в экономике.

3 января стало известно о том, что Национальный банк Украины (НБУ) запретил гражданам совершать за наличный расчет покупки дороже 50 тысяч гривен (около 1,8 тысячи долларов). НБУ объясняет снижение планки наличных расчетов необходимостью развития безналичных расчетов.