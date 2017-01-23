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Visa поддержала ограничение хождения наличности в России

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Международная платежная система Visa поддерживает предложение Минфина вернуться к идее введения ограничений расчетов наличными в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В Visa считают, что постепенное замещение наличных средств в целом положительно влияет на развитие отечественной экономики.

Согласно результатам исследования, проведенного для Visa агентством Moody’s Analytics, рост использования электронных средств оплаты, таких как кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, способствовал увеличению ВВП России на 25,93 миллиарда долларов в период с 2011 по 2015 годы.

Ранее 23 января глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что для введения ограничений расчетов наличными деньгами в России необходима широкая дискуссия в правительстве.

21 января министр финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование наличными, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», — объяснил глава Минфина свою позицию. Глава Минтруда Максим Топилин поддержал идею ограничения дорогих покупок за наличные.

В начале года наличные расчеты на суммы более 1,8 тысячи долларов были запрещены на Украине. Нацбанк объяснил решение необходимостью развития безналичных расчетов.

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