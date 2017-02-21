В правительстве вновь заговорили об ограничении наличных расчетов

Минфин и Минэкономразвития предварительно обсуждают разные варианты ограничения наличных расчетов, сообщает 21 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в обсуждении.

Среди вариантов — запрет на выдачу зарплаты наличными, ограничения оплаты наличными крупных покупок, муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Таким образом ведомства ищут способы борьбы с теневой экономикой.

В частности, как рассказывает один из источников издания, одна из идей — ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения — предмет дискуссии. Впрочем, решений пока нет, а на уровень кабинета министров обсуждение не выносилось.

