Шувалов открестился от ограничения расчетов наличными

Правительство России не обсуждает вопрос ограничения расчетов наличными деньгами и не будет вводить никаких административных ограничений. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает ТАСС в понедельник, 23 января.

По его словам, сейчас банки инвестируют в современные технологии огромные средства. «Мы считаем, что административно ограничивать платежи бессмысленно», — добавил он.

Ранее 23 января международная платежная система Visa заявила о поддержке предложения Минфина ввести ограничение расчетов наличными в России. В компании считают, что постепенное замещение наличных средств в целом положительно влияет на развитие экономики страны.

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В свою очередь, глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что для введения подобных ограничений необходима широкая дискуссия в правительстве.

21 января министр финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование расчетов наличными, чтобы сделать российскую экономику более прозрачной. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», — объяснил глава Минфина свою позицию.

В начале года наличные расчеты на сумму более 1,8 тысячи долларов были запрещены на Украине. Нацбанк объяснил решение необходимостью развития безналичных расчетов.