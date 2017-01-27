Систему tax free в России распространят на продукты

В России система tax free, пилотный проект которой может заработать уже в 2017 году, будет распространяться на все категории товаров, включая продукты питания. Об этом пишет газета «Известия» в пятницу, 27 января.

Ранее предполагалось, что вернуть НДС иностранные туристы смогут только за непродовольственные покупки. На расширении перечня настоял Минпромторг.

В Минфине изданию рассказали, что базовые параметры законопроекта о tax free «практически согласованы». Минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тысяч рублей. Некоторые аспекты, например число дней возврата, еще предстоит доработать, добавили в ведомстве.

В мае 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил разработать и представить модель внедрения в России системы tax free — возврата 18-процентного налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров иностранцами.

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отмечал, что ежегодно растет число туристов, посещающих Россию, и такая система будет востребована. Пилотный проект tax free планируется запустить в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. О намерении присоединиться к проекту уже объявили несколько крупных luxury-ретейлеров.