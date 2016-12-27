Французский модный дом Chanel подал заявку на участие в российской программе tax free (системе возврата налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров иностранцами). Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Rambler News Service.

Запрос будет рассматриваться в Минпромторге. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, список желающих принять участие в программе велик и запросы продолжают поступать.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.

О намерении присоединиться к проекту объявили несколько крупных luxury-ретейлеров. Чтобы вернуть НДС, путешественники должны будут приобрести товаров минимум на 10 тысяч рублей. Экспериментальный запуск программ намечен на 1 января 2017 года. Первыми городами, которые примут в нем участие, выбраны Москва, Санкт-Петербург и Сочи.