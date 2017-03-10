В Кремле прокомментировали идею привязки размера налогов к пенсионным взносам

Предложение Минэкономразвития увязать ставку НДФЛ со взносами на накопительную пенсию россиян нужно просчитать и дождаться оценки заинтересованных ведомств, в первую очередь Минфина. В Кремле пока никакой позиции относительно этого предложения нет, заявил в пятницу, 10 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Нет, пока никакой позиции нет. Безусловно, это надо просчитывать, здесь нужно дождаться формирования позиции соответствующих ведомств, в первую очередь Минфина. Если речь идет о каком-то регулировании налоговой нагрузки, то прежде всего важна точка зрения министерства финансов, других заинтересованных ведомств», — сказал он.
10 марта газета «Ведомости» со ссылкой на пятерых федеральных чиновников сообщила, что министерство экономического развития рассматривает возможность повышения или снижения ставки НДФЛ в зависимости от уровня взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Ведомство предлагает снижать налоги для тех, кто отчисляет больше денег на свою будущую пенсию, и наоборот.
Система ИПК предполагает добровольное отчисление гражданином части своей зарплаты на формирование будущей пенсии. Минфин планирует подготовить эту программу к работе в 2018 году. Капитал будет собственностью человека, он сможет потратить его не только на пенсионное обеспечение, но и на другие цели, например на медицинское обслуживание.