Минфин выдвинул предложения по изменению налоговой системы

Минфин предлагает установить ставки страховых взносов и налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 22 процента. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

По его словам, в ведомстве считают возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. «По нашим расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки должны составлять 22 процента. И компенсироваться ставкой в 22 процента налога на добавленную стоимость», — сказал Силуанов.

Материалы по теме Налоговая фаза Насколько справедливо ставить вопрос о повышении НДФЛ

Кроме того, экспортная пошлина на нефть в России может быть полностью отменена в период 2022-2025 годов, добавил министр.