Матвиенко объяснила значимость единого стандарта благополучия россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила значимость введения единого стандарта благополучия граждан России. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 15 марта.

«В ряде субъектов РФ возникла напряженность на рынке труда — дают себя знать чрезмерные различия в оплате труда, доходах, социальной защищенности, качестве медицинской помощи», — сказала она в ходе выступления на международном форуме труда в Санкт-Петербурга. Она подчеркнула, что стандарт благополучия позволит решить эту проблему.

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Матвиенко пояснила, что единый стандарт благополучия «должен гарантировать объем, качество и доступность государственных и муниципальных услуг, обеспечить последовательное устранение межрегиональной диспропорции, в том числе в уровне оплаты труда и уровне занятости населения».

27 февраля вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец заявила, что около пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Его величина составляет 7,5 тысячи рублей.