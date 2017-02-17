Матвиенко нашла способ превратить Россию в «материк добра»

Государству совместно с Русской православной церковью (РПЦ) следует сосредоточить усилия на развитии социальной сферы и пропаганды традиционных ценностей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС в пятницу, 17 февраля.

«Наша общая задача на ближнюю и дальнюю перспективу — сделать так, чтобы "область добра" росла и крепла, и в итоге превратилась в огромный "материк добра", охватывающий всю нашу Родину», — сказала Матвиенко на церемонии подведения итогов всероссийского конкурса «Область добра», организованного Фондом святителя Василия Великого.

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Сенатор отметила, что «соработничество» института церкви и государства в социальной сфере постоянно расширяется. Она отметила, что Совфед учитывает в своей законодательной деятельности пожелания созданного при нем Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями.

«Как бы сложно иногда нам ни было в жизни, давайте всегда будем помнить мудрый и укрепляющий силу человеческого духа библейский завет — "Не будь побежден злом, но побеждай зло добром"», — резюмировала она.

В конце января патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в Госдуме. В частности, он предложил создать специальный банк для бедняков. Впервые патриарх выступил в зале заседаний нижней палаты парламента в январе 2015 года.

В 2017-м в конкурсе «Область добра» приняли участие более 60 регионов России. Цель конкурса — рассказать о лучших социальных, культурных, образовательных и просветительских инициативах региональных органов власти.