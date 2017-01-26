В Госдуме предложили создать банк для бедняков под эгидой РПЦ

Создание банка для бедных в России возможно, такой институт мог бы быть основан под эгидой Русской православной церкви (РПЦ). Об этом в четверг, 26 января, в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Нужно понимать, что любая финансовая организация должна работать с доходностью, не в ущерб себе. Но она может быть достаточно успешной, требуя разумную плату за свои услуги. Чем меньше стоимость займа или услуги, тем больше шансы, что их смогут вернуть или оплатить. Важно, чтобы кто-то взял эту миссию на себя и начал бы ее реализовывать», — сказал парламентарий.

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Он также поддержал идею ограничения деятельности микрофинансовых организаций (МФО) в интересах должников. Аксаков призвал защищать права заемщиков МФО через пост финансового омбудсмена. «Нужно принять закон о финансовом омбудсмене, который принимал бы обязательные для исполнения решения по заемщикам МФО, банков и других финансовых институтов», — заявил Аксаков.

Ранее 26 января патриарх Кирилл сказал в своем обращении к Госдуме, что представители МФО — мироеды, деятельность которых надо ограничить. «Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении», — написал он. Глава РПЦ также предложил создать в России банк для бедных.

В третьем квартале 2016 года ЦБ зафиксировал рекордное падение числа МФО в стране — почти на 500 единиц.