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В России зачистили почти 500 МФО

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В третьем квартале 2016 года Центробанк России зафиксировал рекордное падение числа микрофинансовых организаций (МФО) в стране — оно уменьшилось почти на 500 единиц. Об этом свидетельствует обзор ключевых показателей МФО по итогам девяти месяцев, опубликованный регулятором в среду, 28 декабря.

В ЦБ пояснили, что сокращение количества МФО в первую очередь вызвано исключением из реестра недобросовестных и нежизнеспособных участников.

Всего из списка убрали 468 микрофинансовых организаций. «Количество МФО снизилось на 10,9 процента относительно второго квартала 2016 года (до 3173), и на 14 процентов относительно конца 2015 года (3688)», — отметили в Банке России.

В то же время регулятор зафиксировал рост рынка микрокредитования. Число заемщиков выросло на 41 процент до 4,7 миллиона человек, а объем займов — на 22 процента до 85,5 миллиарда рублей. 75,9 процента кредитного портфеля составляют микрозаймы физлицам. На долю юрлиц приходится 10,7 процента, индивидуальных предпринимателей — 13,4 процента.

26 сентября сообщалось, что рынок МФО может покинуть почти треть игроков.

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