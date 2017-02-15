Диакон Василик обещал хулителям Путина место у параши

Диакон Владимир Василик, член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви, поддержал идею закона о защите чести и достоинства президента России. Свою точку зрения священнослужитель изложил в колонке под названием «Место хулителей Путина у параши», размещенной 15 февраля на портале «Русская народная линия».

По его мнению, то, что главу государства можно травить в социальных сетях и СМИ, является омерзительным. «Кто хулит и "полощет" правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех», — подчеркивает Василик.

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Он считает, что без соответствующего закона не удастся внушить уважение к руководству страны и расчистить медийное пространство «от тонн навоза, который вываливают на власть познеры, быковы, вишневские, резники и прочие». «Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши», — подытожил диакон.

Идею закона о защите чести и достоинства президента, в том числе и от нападок в прессе, поддерживают в Госдуме. В Кремле считают, что этот вопрос требует изучения.

В марте прошлого года сообщалось, что в нижней палате парламента готовится законопроект «О защите чести и достоинства президента РФ». Автор идеи, бывший депутат Роман Худяков (ЛДПР) рассказывал, что поводом, подтолкнувшим его к разработке документа, стали обнаруженные им на YouTube видеоролики, содержащие прямые оскорбления в адрес главы государства.