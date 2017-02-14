Песков рассказал об отношении Путина к личным оскорблениям

Президент России Владимир Путин конструктивно относится к разумной критике в СМИ, однако считает неприемлемыми личные оскорбления в свой адрес. Об этом во вторник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, что сам президент вполне конструктивно относится к политическим материалам, особенно он конструктивно относится к взвешенный и умным критически замечаниям», — сказал Песков. Однако, по его словам, глава государства и его администрация категорически не приемлют материалы СМИ, в которых содержатся личные оскорбления.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в российском законодательстве предусмотрен набор механизмов, позволяющий защищать честь и достоинство любого гражданина. «Что касается персонификации должности президента в этом плане, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, наверное, прежде всего юристы должны изучить эту инициативу, нужно изучить международный опыт. Поэтому, конечно, здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу», — указал Песков.