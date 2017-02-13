В Кремле прокомментировали необходимость закона о защите чести президента

Вопрос о необходимости закона, защищающего честь и достоинство главы государства, в том числе от нападок в прессе, требует изучения. Такое мнение в понедельник, 13 февраля, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вопрос нужно проработать. В том числе изучить международный опыт», — сказал он. Пока в этой дискуссии определенной позиции у Кремля нет, добавил пресс-секретарь.

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Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который на встрече с преподавателями и студентами университета «Иннополис» в Казани счел нужным закон о защите чести и достоинства главы государства. Он напомнил, что такие законы уже существуют в ряде стран, в том числе и на Западе.

В то же время спикер Госдумы отметил, что на сегодняшний день вопрос о срочном принятии такого документа в России не стоит.

В начале февраля на американском телеканале Fox News вышло интервью с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого телеведущий Билл О'Райли назвал Путина «убийцей». В Кремле сочли эти слова недопустимыми и оскорбительными, а также заявили, что предпочли бы услышать извинения.

Ведущий телеканала заявил, что его извинения могут прозвучать не раньше 2023 года. «Мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом», — ответил Песков.