В Кремле пожелали услышать извинения от американского корреспондента

Высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина оскорбительны, в Кремле рассчитывают услышать извинения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 6 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства не стал комментировать ответ Трампа. «Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев», — подчеркнул он.

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В интервью ведущему телеканала Fox News Биллу О'Рейли Трамп рассказал об уважении к российскому президенту. Журналист в свою очередь напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина, и назвал российского президента убийцей.

«А что вы думаете, наша страна такая уж невинная?» — ответил американский лидер.

На протяжении всей предвыборной кампании Трамп не раз возвращался к теме отношений с президентом Путиным. По его словам, он мог бы «поладить» с российским лидером.

Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Последний разговор состоялся 28 января и продлился около 45 минут. До этого главы государств беседовали 14 ноября 2016 года. В Кремле заявляли, что встреча президентов состоится до проведения саммита «Большой двадцатки» 7-8 июля в Гамбурге.