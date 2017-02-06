Пенс прокомментировал слова Трампа о России

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News не пытался ставить знак равенства между моральными ценностями Соединенных Штатов и России. Об этом заявил в понедельник, 6 февраля, в эфире шоу Fox and Friends вице-президент США Майк Пенс.

«Заявления, которые сделал он [Трамп], ни в коем случае не означают морального равенства между высокими идеалами и порядками народа Америки и народа России и его руководства. Скорее, президент пытается начать с чистого листа отношения с народом России и его руководством», — приводит слова Пенса The Blaze.

Как отметил вице-президент, у России и США есть общий враг в лице террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). «Президент поставил в качестве приоритета цель объединить мир и мобилизовать ресурсы США, чтобы выследить и уничтожить ИГ, так, чтобы оно больше не могло нам угрожать или творить здесь насилие», — добавил Пенс.

Материалы по теме Избежать кризисов Какой будет внешняя политика Дональда Трампа

4 февраля в интервью ведущему телеканала Fox News Биллу О'Рейли Трамп рассказал об уважении к российскому президенту Владимиру Путину. Журналист в свою очередь напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина, и назвал российского президента убийцей.

«А что вы думаете, наша страна такая уж невинная?» — ответил американский лидер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал высказывание О'Рейли оскорбительным и призвал его принести извинения. При этом он не стал комментировать ответ Трампа. «Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.