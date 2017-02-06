Трамп рассказал о сюрреалистичных ощущениях от своего президентства

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал, что испытывает сюрреалистичные ощущения от своего вступления в должность главы государства, сообщает The Hill.

«Должен признаться, что когда на следующий день я вошел в Белый дом через главный вход, я сказал себе: "Это изумительно"», — поведал американский лидер.

При этом он отметил, что ощущение нереальности происходящего нужно побороть, поскольку впереди предстоит много работы.

Выборы президента США, на которых представитель республиканцев Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 января.

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Практически сразу после вступления в должность президента Трамп подписал указ, согласно которому гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, в том числе и обладателям грин-карт, запрещается въезд на территорию Соединенных Штатов. Решение нового главы государства вызвало массовые протесты, как в США, так и за пределами страны.

Позднее, 3 февраля, федеральный судья из Сиэтла (штат Вашингтон) заблокировал указ Трампа. Минюст США подал апелляцию, однако суд отклонил жалобу ведомства.