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21:20, 9 июля 2026Мир

Попавшая в «Миротворец» депутат Европарламента выступила с жестким призывом насчет Украины

Депутат Зайончковская-Герник потребовала остановить вступление Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Antoni Byszewski / Fotonews / Globallookpress.com

Польский евродепутат от партии «Конфедерация» Ева Зайончковская-Герник потребовала остановить вступление Украины в Евросоюз. С таким призывом она выступила в соцсети X.

«Я не позволю себя запугать. В Европейском парламенте я призываю к немедленной приостановке ускоренного вступления Украины в Европейский союз», — подчеркнула она.

По словам евродепутата, ее внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец», в частности, за защиту польских национальных интересов. Она назвала это «бандитизмом и злодейством по отношению к дипломатам ЕС».

Ранее польский депутат заявила, что у Украины нет шансов на вступление в Европейский союз, пока Киев будет поддерживать ОУН и УПА (запрещенные в России экстремистские организации). До этого Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН-УПА и призвала «отказаться от нацизма Бандеры».

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