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21:21, 8 июля 2026Бывший СССР

Порвавшую бандеровский флаг в Европарламенте депутата внесли в базу «Миротворца»

Депутата ЕП Зайончковскую-Герник, порвавшую флаг ОУН-УПА, внесли в базу «Миротворца»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ева Зайончковская-Герник

Ева Зайончковская-Герник. Фото: Antoni Byszewski / Fotonews / Globallookpress.com

Евродепутата от Польши Еву Зайончковскую-Герник, порвавшую бандеровский флаг ОУН-УПА (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в России) внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Парламентария обвинили в «публичном надругательстве над боевым знаменем подразделений ВСУ», а также в разжигании ненависти поляков к украинцам и манипулировании общественно-значимой информацией.

Ранее Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН-УПА и призвала «отказаться от нацизма Бандеры». По мнению депутата, действия президента Украины Владимира Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания. Кроме того, подобная политика замедляет вступление страны в Евросоюз.

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