Порвавшую бандеровский флаг в Европарламенте депутата внесли в базу «Миротворца»

Депутата ЕП Зайончковскую-Герник, порвавшую флаг ОУН-УПА, внесли в базу «Миротворца»

Евродепутата от Польши Еву Зайончковскую-Герник, порвавшую бандеровский флаг ОУН-УПА (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в России) внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Парламентария обвинили в «публичном надругательстве над боевым знаменем подразделений ВСУ», а также в разжигании ненависти поляков к украинцам и манипулировании общественно-значимой информацией.

Ранее Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН-УПА и призвала «отказаться от нацизма Бандеры». По мнению депутата, действия президента Украины Владимира Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания. Кроме того, подобная политика замедляет вступление страны в Евросоюз.

