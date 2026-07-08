Депутат Европарламента Зайончковская-Герник разорвала флаг УПА в Европарламенте

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН-УПА (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация; Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская организация). Об этом она сообщила в социальной сети X.

Зайончковская-Герник призвала отказаться от нацизма Бандеры! «В Европейском парламенте я выступала против членства Украины в ЕС и разорвала флаг Бандеры, символизирующий геноцид польских граждан», — отметила она.

По мнению депутата, действия президента Украины Владимира Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания. Кроме того, подобная политика замедляет процесс вступление страны в Евросоюз.

Ранее депутат Верховной Рады Владимир Вятрович заявил, что украинцы не позволят пожертвовать памятью о Бандере ради ЕС. Так он ответил на вопрос о том, может ли Украина пойти по пути Хорватии и отказаться от национальных героев для того, чтобы стать частью Европейского союза.