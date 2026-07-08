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04:50, 8 июля 2026Мир

В Европарламенте разразился скандал из-за Украины

Депутат Европарламента Зайончковская-Герник разорвала флаг УПА в Европарламенте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН-УПА (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация; Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская организация). Об этом она сообщила в социальной сети X.

Зайончковская-Герник призвала отказаться от нацизма Бандеры! «В Европейском парламенте я выступала против членства Украины в ЕС и разорвала флаг Бандеры, символизирующий геноцид польских граждан», — отметила она.

По мнению депутата, действия президента Украины Владимира Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания. Кроме того, подобная политика замедляет процесс вступление страны в Евросоюз.

Ранее депутат Верховной Рады Владимир Вятрович заявил, что украинцы не позволят пожертвовать памятью о Бандере ради ЕС. Так он ответил на вопрос о том, может ли Украина пойти по пути Хорватии и отказаться от национальных героев для того, чтобы стать частью Европейского союза.

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