Рубио обсудил конфликт на Украине с дипломатом из Ватикана

Рубио обсудил с главой дипломатии Ватикана урегулирование украинского конфликта

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обсудил по телефону с главой дипломатии Ватикана кардиналом Пьетро Паролином урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт, пишет РИА Новости.

«Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с Его Высокопреосвященством кардиналом Пьетро Паролином. Лидеры обсудили усилия по достижению завершения российско-украинской войны путем переговоров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заявление госсекретаря США Марко Рубио о беспристрастности Вашингтона в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева осложнило переговорный процесс с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

До этого Дэвис заявил, что украинский конфликт будет продолжаться, пока Киев и Запад не примут условия России.