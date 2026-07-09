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21:35, 9 июля 2026Мир

Рубио обсудил конфликт на Украине с дипломатом из Ватикана

Рубио обсудил с главой дипломатии Ватикана урегулирование украинского конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eric Lee / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обсудил по телефону с главой дипломатии Ватикана кардиналом Пьетро Паролином урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт, пишет РИА Новости.

«Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с Его Высокопреосвященством кардиналом Пьетро Паролином. Лидеры обсудили усилия по достижению завершения российско-украинской войны путем переговоров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заявление госсекретаря США Марко Рубио о беспристрастности Вашингтона в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева осложнило переговорный процесс с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

До этого Дэвис заявил, что украинский конфликт будет продолжаться, пока Киев и Запад не примут условия России.

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