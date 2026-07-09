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21:38, 9 июля 2026Бывший СССР

Сожжение немецкого танка Leopard попало на видео

Опубликовано видео сожжения немецкого танка Leopard
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Разведывательные подразделения группировки войск «Север» вскрыли в лесополосе замаскированную огневую позицию (ЗОП) немецкого боевого танка Leopard модификации 1A5DK в районе населенного пункта Кровное Сумской области. Опубликованные в Telegram-канале кадры объективного контроля зафиксировали работу подразделений Центра «Рубикон» и 145-го полка морской пехоты группировки.

Экипаж бронемашины вел огонь по штурмовым подразделениям Вооруженных сил России, которые вели боевые действия в соседнем поселке Хотень. В ходе ответных действий расчеты FPV-дронов сначала поразили защитные сооружения, а затем уничтожили саму боевую машину противника.

Ранее армия России ударила по целям в половине регионов Украины. Были атакованы объекты в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Полтавской и Одесской областях.

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