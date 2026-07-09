Футболист Мамаев назвал Францию фаворитом четвертьфиналов чемпионата мира-2026

Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев назвал явного фаворита четвертьфиналов чемпионата мира 2026 года по футболу. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мамаев отметил лидерство сборной Франции на чемпионате мира, но указал на непредсказуемость плей‑офф. По его мнению, по составу и стилю игры французы выглядят сильнее остальных и являются явными фаворитами, однако все оставшиеся команды тоже обладают высоким уровнем.

Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в полуфинал чемпионата мира. Наибольшими шансами в 73,9 процента обладает сборная Франции, а наименьшими — ее соперник по четвертьфиналу — команда Марокко — 26,1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как она отстранена от международных турниров с 2022 года.