Минюст США оспорил решение суда Сиэтла об отмене указов Трампа

Министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда Сиэтла, отменившего указ президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ ведомства.

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Трамп 27 января подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также на 120 дней был приостановлен прием беженцев из Сирии.

Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию не только в США, но и по всему миру. В ряде городов прошли массовые протесты.

3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в Соединенные Штаты граждан семи стран, попавших под действие президентского указа.

Сам Трамп заявил в своем Twitter: «Решение этого так называемого судьи, который на деле отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!» Он также отметил, что когда страна «более не в состоянии решить, кто может, а кто не может въезжать на ее территорию или покидать ее, особенно по соображениям безопасности, у нее большие неприятности».