Трампа насмешила блокировка его указа об ужесточении иммиграционной политики

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал решение федерального судьи из Сиэтла (штат Вашингтон), временно заблокировавшего действие его указа об ужесточении иммиграционной политики.

«Решение этого так называемого судьи, который на деле отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!» — написал глава государства в субботу, 4 февраля.

Трамп также отметил, что когда страна «более не в состоянии решить, кто может, а кто не может въезжать на ее территорию или покидать ее, особенно по соображениям безопасности, у нее большие неприятности».

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Решение федерального судьи Джеймса Робарта вступило в силу с момента его принятия, то есть 3 февраля. Оно предусматривает отмену ограничений на поездки в Соединенные Штаты граждан семи стран, попавших под действие указа Трампа. На основании постановления судьи таможенная и пограничная службы США разрешили авиакомпаниям перевозки. О возобновлении полетов, в частности, заявили перевозчики SWISS (Швейцария), Air France (Франция), Qatar Airways (Катар) и ANA (Япония).

27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии. Решение привело к массовым протестам.