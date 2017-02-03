Судья из Детройта приостановила действие антимигрантского указа Трампа

Окружной судья из американского города Детройт, штат Мичиган, временно приостановила действие указа президента США Дональда Трампа об ограничениях в отношении иммигрантов. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, согласно постановлению, вынесенному судьей Восточного округа Мичигана Викторией Робертс, запрещается «отказывать во въезде в США тем, кто легально живет в стране на постоянной основе, а также тем, кто имеет действующую иммиграционную визу». Как уточняет агентство, изначально неназванный истец просил о постоянном судебном запрете на действие указа.

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Ранее судья Энн Доннелли из Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка разрешила иностранцам с действующей американской визой, которые уже приехали в Соединенные Штаты и попали под действие указа об ужесточении иммиграционной политики, временно оставаться в стране.

27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии.

Указ вызвал неоднозначную реакцию не только в США, но и по всему миру. Сенаторы от Демократической партии заявили о том, что собираются предложить для обсуждения законопроект, отменяющий документ. Генеральные прокуроры 15 американских штатов назвали решение главы государства незаконным. 900 сотрудников Госдепартамента подписали меморандум с протестом против указа.

