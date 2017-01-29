Суд разрешил прибывшим из мусульманских стран временно остаться в США

Федеральный суд в США дал иностранцам с действующей американской визой, которые уже приехали в Соединенные Штаты и попали под действие указа об ужесточении иммиграционной политики, разрешение на временное пребывание в стране, несмотря на введенный запрет. Об этом сообщает в воскресенье, 29 января, Reuters.

Соответствующее решение приняла судья Энн Доннелли из Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка. По данным Американского союза гражданских свобод (American Civil Liberties Union), разрешение на временное пребывание в США получат от 100 до 200 человек, задержанных в американских аэропортах.

28 января возле аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке прошла акция протеста против ужесточения иммиграционной политики, в которой приняли участие около 300 человек. Они держали в руках плакаты с надписями «Мы все иммигранты» и «Беженцы, добро пожаловать».

Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что указ об ужесточении иммиграционной политики Соединенных Штатов не направлен против мусульман. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что принятые меры показали свою эффективность.

Действие указа Трампа об ужесточении иммиграционной политики, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Санкции коснутся граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.