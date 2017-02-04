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Федеральный судья заблокировал указ Трампа об иммиграционной политике

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Федеральный судья в городе Сиэтл, штат Вашингтон, временно заблокировал действие на территории США указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщает в пятницу, 3 февраля, Reuters.

Решение судьи Джеймса Робарта, которое вступило в силу с момента его принятия, предусматривает отмену ограничений на поездки в США граждан семи стран, попавших под действие указа Трампа. «Это решение прямо сейчас отменяет указ правительства», — отметил генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.

Ранее 3 февраля временно ограничила действие указа Трампа судья Восточного округа Мичигана Виктория Робертс. Согласно ее постановлению, запрещается «отказывать во въезде в США тем, кто легально живет в стране на постоянной основе, а также тем, кто имеет действующую иммиграционную визу».

28 января судья Энн Доннелли из Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка разрешила иностранцам с действующей американской визой, которые уже приехали в Соединенные Штаты и попали под действие указа об ужесточении иммиграционной политики, временно оставаться в стране.

27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Помимо этого, на 120 дней он приостановил прием беженцев из Сирии. Решение вызвало массовые протесты.

Документ вызвал неоднозначную реакцию не только в США, но и по всему миру. Члены сената от Демократической партии заявили о намерении предложить для обсуждения законопроект, который позволил бы отменить документ. Генеральные прокуроры 15 американских штатов назвали решение главы государства незаконным.

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