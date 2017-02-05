Противники Трампа собрались у культового гей-клуба в Нью-Йорке

В Нью-Йорке около 3 тысяч человек, протестующих против введенных президентом США Дональдом Трампом мер по ограничению въезда в страну и политики в отношении секс-меньшинств, собрались в субботу, 4 февраля, у знаменитого гей-клуба Stonewall на юго-западе Манхэттена, передает корреспондент РИА Новости.

Гей-бар, открывшийся 50 лет назад, является культовым для ЛГБТ-движения в Соединенных Штатах. В 1969 году полицейские рейды в заведение привели к массовым уличным протестам, которые неофициально считаются началом движения за права геев.

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У гей-клуба звучали те же лозунги, что и все последние дни, когда шли протесты: «Всем добро пожаловать», «Мы все иммигранты». Некоторые участники акции пришли с плакатами радужной расцветки, призывавшие «противостоять нетерпимости». У других были плакаты с надписями: «Я — иммигрант, я — гей, я горжусь этим».

Многие из участников акции опасаются дискриминации геев со стороны Трампа. При этом религиозные консерваторы надеются, что новый президент отменит указ своего предшественника Барака Обамы, запрещавший какую бы то ни было дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте.

27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, где ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также на 120 дней был приостановлен прием беженцев из Сирии.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию не только в США, но и по всему миру. В ряде городов прошли массовые протесты. 3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в Соединенные Штаты граждан семи стран, попавших под действие указа Трампа.