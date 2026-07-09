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21:24, 9 июля 2026Силовые структуры

Появились подробности расправы над родственниками российского экс-полицейского

СК подозревает отца экс-полицейского в расправе над семьей его супруги в Таганроге
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina Source: news.ru Credit: Global Look Press

Причастным к расправе над семьей супруги экс-полицейского в Таганроге может оказаться 69-летний отец мужчины, данная версия проверяется. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

«Установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений. Им оказался 69-летний мужчина, тело которого обнаружено с признаками суицида в лесополосе на территории Неклиновского района Ростовской области. Кроме того, задержан 44-летний сын фигуранта, причастность которого к совершенным преступлениям устанавливается», — сообщили в СК.

По данным следствия, жертвами расправы стали 64-летний мужчина, а также женщины в возрасте 60 и 86 лет. После этого злоумышленник поджег дом.

Отмечается, что в жилище также находились женщина с малолетним ребенком, а также родственники погибших, подозреваемый их не заметил.

Ранее сообщалось о задержании в Ростове-на-Дону 44-летнего бывшего полицейского. Изначально его подозревали в расправе над родственниками супруги.

Дом в Таганроге, где было совершено преступление, попал на видео.

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