Место расправы бывшего российского полицейского над семьей супруги попало на видео

СК показал дом, где экс-полицейский расстрелял семью супруги

В Таганроге дом, в котором 44-летний бывший полицейский расправился с тремя родственниками супруги, попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Следственном комитете (СК) России.

На видео показан двухэтажный каменный особняк. Внутри работают сотрудники ведомства.

Ранее сообщалось, что в Таганроге ввели план «Перехват» из-за сбежавшего с карабином бывшего правоохранителя.

После того как жестоко расправился с отцом жены, заколов его ножом, он застрелил из карабина «Сайга» ее мать и бабушку. Затем мужчина вместе со своим отцом скрылся с места преступления на автомобиле.

По предварительным данным, причиной жестокой расправы стал бракоразводный процесс. Бывшие супруги делили имущество и троих детей.

