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Силовые структуры
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10:29, 9 июля 2026Силовые структуры

Бывший полицейский сбежал после расправы над семьей супруги

В Таганроге бывший полицейский перебил семью жены из-за развода
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ростовской области разыскивают бывшего полицейского Евгения Утесова, подозреваемого в расправе над семьей супруги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, причиной расправы стал бракоразводный процесс. Тестя бывший силовик заколол ножом, а вот женщин — мать супруги и бабушку — застрелил из ружья «Сайга». По предварительным данным, Утесов скрылся с места ЧП на своем автомобиле, вместе с ним мог находиться и его отец Леонид.

Ранее в Хакасии задержали 32-летнюю жительницу Ачинска, подозреваемую в расправе над малолетней дочерью. Причиной задержанная назвала месть мужу.

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