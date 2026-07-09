Бывший полицейский сбежал после расправы над семьей супруги

В Таганроге бывший полицейский перебил семью жены из-за развода

В Ростовской области разыскивают бывшего полицейского Евгения Утесова, подозреваемого в расправе над семьей супруги. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, причиной расправы стал бракоразводный процесс. Тестя бывший силовик заколол ножом, а вот женщин — мать супруги и бабушку — застрелил из ружья «Сайга». По предварительным данным, Утесов скрылся с места ЧП на своем автомобиле, вместе с ним мог находиться и его отец Леонид.

Ранее в Хакасии задержали 32-летнюю жительницу Ачинска, подозреваемую в расправе над малолетней дочерью. Причиной задержанная назвала месть мужу.