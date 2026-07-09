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07:33, 9 июля 2026Силовые структуры

Россиянка объяснила причину расправы над малолетней дочерью

В Хакасии 32-летняя россиянка расправилась с дочерью ради мужа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Хакасии задержали 32-летнюю жительницу Ачинска, подозреваемую в расправе над малолетней дочерью. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 27 июня женщина выманила дочь из дома предложением совершить в магазине покупки. Когда они оказались в безлюдном месте у железной дороги, подозреваемая набросилась на девочку и задушила ее, а после бросила тело на насыпи. После расправы россиянка предприняла попытку скрыться, проследовав автостопом в Красноярск, а позже в Новосибирск.

После задержания женщина признала свою вину и объяснила произошедшее неприязненным отношением к супругу. В отношении подозреваемой будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Ивановской области сообщалось о расправе местного жителя над оставшейся с ним племянницы. Мужчина объяснил, что его раздражал плачь ребенка.

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