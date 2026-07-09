В российском городе ввели план «Перехват» из-за расстрелявшего людей бывшего полицейского

В Таганроге ввели план «Перехват» из-за убившего трех человек бывшего полицейского

В Таганроге ввели план «Перехват» из-за сбежавшего с карабином с места преступления бывшего 44-летнего полицейского. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По предварительным данным, после того, как мужчина жестоко убил отца жены, заколов его ножом, он застрелил из карабина «Сайга» мать и бабушку супруги. Бывший силовик, а ныне директор автошколы Евгений Утесов скрылся с места преступления на автомобиле вместе со своим отцом.

По предварительным данным, причиной жестокой расправы стал бракоразводный процесс. Бывшие супруги делили имущество и троих детей.

