Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:39, 9 июля 2026Силовые структуры

В российском городе ввели план «Перехват» из-за расстрелявшего людей бывшего полицейского

В Таганроге ввели план «Перехват» из-за убившего трех человек бывшего полицейского
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Таганроге ввели план «Перехват» из-за сбежавшего с карабином с места преступления бывшего 44-летнего полицейского. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По предварительным данным, после того, как мужчина жестоко убил отца жены, заколов его ножом, он застрелил из карабина «Сайга» мать и бабушку супруги. Бывший силовик, а ныне директор автошколы Евгений Утесов скрылся с места преступления на автомобиле вместе со своим отцом.

По предварительным данным, причиной жестокой расправы стал бракоразводный процесс. Бывшие супруги делили имущество и троих детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц раскрыл детали кулуарных переговоров с Трампом

    Украину предупредили о трудностях с производством ракет для Patriot

    Мужчина сорвал джекпот спустя 15 лет после выигрыша в ту же лотерею

    Депутат Госдумы матом и криком ответил на вопрос об участии в СВО. После этого ему предложили сдать мандат и уйти на фронт

    Суд определился с наказанием для торговцев оружием на «Горбушкином дворе»

    Появились подробности о жене расстрелявшего семью бывшего российского полицейского

    Акции западного фармгиганта обвалились после неудачных испытаний лекарства

    Стало известно об отправке на задание бойца с ограниченной годностью после ранения на СВО

    Расправившийся с семьей супруги бывший российский полицейский задержан

    Появились подробности о готовившей резонансный теракт в Москве россиянке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok