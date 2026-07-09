Китай выступил с призывом к сторонам конфликта на Украине

Лэй: Надо проявлять сдержанность и прилагать усилия для деэскалации ситуации на Украине

Заместитель постоянного представителя Китая в Организации Объединенных Наций (ООН) Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности выступил с призывом ко всем сторонам конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо проявлять сдержанность и прилагать все усилия для деэскалации ситуации», — заявил Лэй.

Сунь Лэй подчеркнул, что конфронтация приносит не только новые страдания мирному населению, но и усиливает ненависть, и ведет к ужесточению конфликта.

Китай, по словам дипломата, надеется на скорое политическое решение по урегулированию конфликта и на мир.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил об окончательной утрате доверия к западным странам, которые говорят якобы о своем желании урегулировать конфликт на Украине.