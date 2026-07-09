Власти стран Прибалтики открыли охоту на активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, его заявление приводит РИА Новости.
«Активисты из русскоговорящих сообществ, которые осмеливаются выразить альтернативную точку зрения в пользу конструктивных отношений с Россией, сохранения культурных, языковых и исторических связей, защищают русский язык и русскую культуру, становятся жертвами давления и репрессий в этих полицейских государствах», — заявил Лукьянцев.
По его словам, Латвия, Литва и Эстония являются лидерами на Западе по уровню русофобии.
Ранее сообщалось, что в Латвии прошел суд над российским волонтером Сергеем Никитиным. Мужчину задержали в сентябре 2025 года с грузом для российских домов престарелых.