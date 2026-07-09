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21:45, 9 июля 2026Мир

В МИД заявили об охоте в Прибалтике на сторонников отношений с Россией

МИД РФ: В Прибалтике открыли охоту на тех, кто выступает за отношения с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Власти стран Прибалтики открыли охоту на активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, его заявление приводит РИА Новости.

«Активисты из русскоговорящих сообществ, которые осмеливаются выразить альтернативную точку зрения в пользу конструктивных отношений с Россией, сохранения культурных, языковых и исторических связей, защищают русский язык и русскую культуру, становятся жертвами давления и репрессий в этих полицейских государствах», — заявил Лукьянцев.

По его словам, Латвия, Литва и Эстония являются лидерами на Западе по уровню русофобии.

Ранее сообщалось, что в Латвии прошел суд над российским волонтером Сергеем Никитиным. Мужчину задержали в сентябре 2025 года с грузом для российских домов престарелых.

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