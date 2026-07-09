Эрдоган высказался о достижении мира на Украине

Эрдоган: Турция держит открытыми каналы связи для урегулирования конфликта на Украине

Турция продолжает поддерживать открытыми каналы связи между сторонами украинского конфликта. Анкара выступает за достижение мира дипломатическим путем, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет госагентство Anadolu.

«Турция сохраняет открытыми каналы связи для достижения мира в российско-украинском конфликте», — отметил он.

По словам Эрдогана, Анкара продолжает прилагать дипломатические усилия для урегулирования российско-украинского конфликта. В свою очередь, Турция выступает за дипломатию и достижение устойчивого мира в контексте отношений между Ираном и США.

Ранее Эрдоган в ходе саммита НАТО в Анкаре предложил России и Украине организовать переговоры в Турции. Он подчеркнул, что Турция всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта.

До этого Эрдоган подчеркивал, что Турция поддерживает подход американского лидера Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине и готова участвовать в дипломатических усилиях.