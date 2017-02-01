Посол России в США заявил о преждевременности обсуждения встречи Путина и Трампа

Обсуждать время и место встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа преждевременно, пока не утверждены все члены новой американской администрации. Об этом заявил РИА Новости российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк.

По его словам, эту встречу необходимо тщательно подготовить, а новая администрация только что пришла в Белый дом.

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«Мы очень надеемся, что когда они смогут начать всерьез работать, у нас будет больше ясности относительно того, когда и какие могут быть обсуждены вопросы лидерами (...) Но это все требует работы, а значит, времени», — отметил Кисляк.

30 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что встреча президентов России и США состоится до проведения саммита «Большой двадцатки» 7-8 июля в Гамбурге. «Помощники, не откладывая в долгий ящик, займутся проработкой этого вопроса с тем, чтобы сформулировать предложения президентам по месту и времени», — сказал он.

За день до этого глава МИД Словении Карл Эрьявец заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров президентов России и США. 23 января о готовности предоставить площадку для встречи Трампа и Путина также сообщил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.