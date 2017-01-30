Кремль определил отправную точку для диалога с США

Одной из основных отправных точек для налаживания отношений России и Соединенных Штатов может стать совместная борьба с международным терроризмом. Об этом в понедельник, 30 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Хотя наши двусторонние отношения настолько обширно проецируются на глобальную повестку дня, что, конечно, нельзя исключать, что будут какие-то еще темы. Но безусловно, с точки зрения наиболее опасных вызовов, с которыми приходится сталкиваться мировому сообществу, включая две наши страны, — это борьба с терроризмом», — сказал Песков, комментируя телефонный разговор Путина и Трампа, состоявшийся вечером 28 января.

Ранее в понедельник Песков анонсировал, что встреча глав государств может произойти до проведения саммита «Большой двадцатки», который намечен на 7-8 июля в Гамбурге.

Беседа между лидерами двух стран продлилась около 45 минут. В Белом доме «позитивный разговор» Трампа с Путиным сочли «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении». В Кремле его назвали конструктивным и плодотворным.