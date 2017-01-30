В Кремле дали оценку разговору Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был плодотворным и полезным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 30 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Разговор был хороший, конструктивный, и в прикладном плане — с точки зрения начала обсуждения целого ряда вопросов, которые касаются региональной и международной безопасности, и с точки зрения расстановки главных акцентов на проблематике возможного взаимодействия в области борьбы с терроризмом», — сказал представитель Кремля.

Песков также назвал разговор «весьма позитивным с точки зрения того, что главы государств отметили уважение как очень важный принцип двусторонних отношений». Президент США подчеркнул, что американцы с уважением относятся к России, напомнил Песков. «И президент Путин сказал, что и в России испытывают взаимные чувства. В этом плане это чрезвычайно важная беседа», — подчеркнул он, напомнив, что в предыдущие годы наблюдался дефицит взаимного уважения.