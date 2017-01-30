Песков обозначил примерные сроки встречи президентов России и США

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится до проведения саммита «Большой двадцатки», предполагает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 30 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Помощники, не откладывая в долгий ящик, займутся проработкой этого вопроса с тем, чтобы сформулировать предложения президентам по месту и времени», — сказал Песков, добавив, что лидеры, по всей видимости, встретятся еще до саммита G20.

Встреча лидеров «Большой двадцатки» намечена на июль.

