Кремль пообещал терпеливо ждать извинений американского журналиста до 2023 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление телеведущего канала Fox News Билла О'Рейли о том, что тот извинится перед Владимиром Путиным не раньше 2023 года. Его слова во вторник, 7 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом», — сказал Песков.

Представитель Кремля также уточнил, что в Москве не считают произошедшее инцидентом. «Это неловкая ситуация для Fox News», — подчеркнул Песков.