Володин объяснил необходимость закона о защите чести президента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин счел нужным закон о защите чести и достоинства главы государства, в том числе от нападок в прессе. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает ТАСС.

Во время встречи с преподавателями и учащимися казанского университета «Иннополис» один из студентов поинтересовался, считает ли Володин необходимым разработать и принять закон, защищающий честь и достоинство президента России, особенно в свете «ощущаемого в прессе информационного наката» на Владимира Путина, в том числе на международной арене, пояснил свою мысль учащийся.

«Вы почему правы — потому что весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть», — ответил парламентарий.

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Глава государства возглавляет институт президентства, и этот институт надо защищать, продолжил Володин. Он отметил, что соответствующие законы есть в западных странах. В частности, в США в 2015 году за высказывания в адрес занимавшего тогда пост президента Барака Обамы «человека четыре получили серьезные сроки наказания — два, полтора года тюрьмы — просто за высказывания в адрес президента», привел пример Володин.

«Наша страна в этом более демократична, при этом пишут, что хотят, говорят, что хотят», — заметил спикер. И это неотъемлемая часть нашей культуры, полагает он.

Вместе с тем в России этот вопрос на повестке дня не стоит. «Хотя вы правильно говорите: его надо обсуждать, потому что это вопрос безопасности наших институтов власти», — заключил Володин.

В начале февраля на американском телеканале Fox News вышло интервью с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого телеведущий Билл О'Райли назвал Путина убийцей. В Кремле сочли эти слова недопустимыми и оскорбительными, а также заявили, что предпочли бы услышать извинения.

В марте 2016 года газета «Известия» сообщала, что в Госдуме готовится законопроект «О защите чести и достоинства президента РФ». Автор идеи, бывший депутат Роман Худяков (ЛДПР) рассказал, что поводом, подтолкнувшим его к созданию законопроекта, стали видеоролики, содержащих прямые оскорбления в адрес президента России, обнаруженные им на YouTube.

